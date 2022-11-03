رئيس الوزراء الكندى يشارك فى 3 قمم بـ 3 دول

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، اليوم الخميس، عن جدول حافل يشمل مشاركته فى عدد من المؤتمرات والتجمعات الدولية، تشمل قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) فى بنوم بنه بكمبوديا، وقمة مجموعة العشرين فى بالى بإندونيسيا، ومؤتمر التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ، والقمة الثامنة عشرة للفرانكوفونية فى جربة بتونس.





وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن منطقة المحيطين الهندى والهادئ مركزًا متناميًا للتجارة والاستثمار الذى يعزز الأسواق المفتوحة ويخلق الوظائف ويدفع النمو الاقتصادى، وخلال اجتماعاته فى آسيا، يظهر ترودو شراكة كندا فى المساعدة على تنمية الاقتصاد العالمى لصالح الناس على جانبى المحيط الهادئ.

وفى آسيان، فى الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر، من المقرر أن يتناول رئيس الوزراء الكندى التحديات الإقليمية والعالمية مع نظرائه فى الآسيان ومنطقة المحيطين الهندى والهادئ الأوسع، ويشارك فى القمة التذكارية بين الآسيان وكندا للاحتفال بالذكرى 45 لعلاقات الحوار بين الآسيان وكندا، كما سيعمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة القائمة على القواعد، والنمو الاقتصادى الذى يعود بالفائدة على الجميع، والعلاقات القوية بين جميع الشعوب.

وفى قمة مجموعة العشرين، فى الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر، يتعاون جستن ترودو مع الشركاء لتعزيز الأولويات المشتركة تحت شعار هذا العام "التعافى معًا، التعافى بشكل أقوى"، بما فى ذلك الحلول لانعدام الأمن الغذائى والطاقة، وتغير المناخ، والصحة، بينما فى اجتماع القادة الاقتصاديين لمنظمة التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ، فى 18 نوفمبر، يعيد ترودو التأكيد على التزام كندا بفتح التعاون الاقتصادى وإزالة الحواجز التجارية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ لإفادة الناس على جانبى المحيط الهادئ، ويعمل أيضًا مع نظرائه لتعزيز العلاقات بين الشعوب ودفع العمل المناخى والنمو الاقتصادى.

ويشارك رئيس الوزراء الكندى بعد ذلك فى القمة الثامنة عشرة للفرانكوفونية، فى الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر. وتحت شعار القمة "الاتصال بالتنوع"، سيعزز أهمية حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، والدفاع عن اللغة الفرنسية وتعزيزها.

وذكر البيان أنه خلال رحلته، يواصل رئيس الوزراء ترودو الدفاع عن السلام والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات مناخية طموحة لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أنظف، ومعالجة أمن الغذاء والطاقة، والعمل على جعل الحياة أفضل، كما يسلط الضوء على أهمية مواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا والدول الأخرى الأكثر تضرراً من آثار الحرب.