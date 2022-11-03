الأمم المتحدة: مؤتمر COP27 سيكون بمثابة الاختبار الحاسم للحكومات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - اكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مؤتمر COP27 أنه سيكون بمثابة "الاختبار الحاسم" للحكومات عن مدى جديتها ودورها حول الخسائر المتزايدة التي يتسبب بها تغير المناخ للدول الأكثر عرضة للتهديد

واضاف أن الحدث يأتي على خلفية تصاعد الكوارث المرتبطة بالمناخ وأزمة الطاقة العالمية .

ولفت الى انه سيشارك صناع القرار في قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني، لتقديم العون والمشورة في الحلول التي لم تحظ بالاهتمام الكافي، والتي من الممكن أن تساعد في تخفيض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة.

واوضح انه من خلال دراسة تحليلية مقدمة من معهد شنايدر إلكتريك لأبحاث الاستدامة، يمكن للطلب على الطاقة من جهة ودمج عمليات إمداد الطاقة ورقمنة هذا القطاع من ناحية أخري المساعدة في تسريع وتيرة الالتحوّل للطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار إلى أنه على هامش مؤتمر التغير المناخي COP27، سيتم اطلاق عدد من المبادرات على هامش المؤتمر وعلى رأسها افتتاح مركز الاستدامة والذي يستعرض كافة حلول والمنتجات من أجل تحقيق مفهوم الاستدامة بالإضافة إلى الإعلان عن إسم الفرق الفائزة في مسابقة The Green Challenge لطلاب جامعة "الملك سلمان" الدولية وبالتعاون مع محافظة جنوب سيناء لتشجيعهم على تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والمشاكل التي قد تواجهها المحافظة، بالإضافة إلى جناح مخصص بالمنطقة الخضراء “Green Zone” والذي يستعرض التأثيرات الإيجابية للحلول والمنتجات التي تقدمها الشركة لدعم مفهوم الاستدامة من خلال أنشطة ومبادرات المسئولية المجتمعية وعلى رأسها مشروعات استخراج المياه من الآبار بالطاقة الشمسية في قرية وادي سيلفا بمدينة شرم الشيخ، وقرية الحطية بواحة الفرافرة، ومشروع إنارة قرية أبو غراقد بواسطة أحدث حلول الطاقة الشمسية، وتنفيذ مشروعات اقتصادية في مدينتي إسنا بمحافظة الأقصر، ودندرة في محافظة قنا، مجهزة بخلايا شمسية وأنظمة ري مبتكرة، ومبادرة أخرى لتطوير المحافظة بيئياً وتزويدها بشواحن شنايدر EVlink للسيارات الكهربائية، تزامناً مع اعلان وزارة الكهرباء عن تنفيذ خطة توصيل التيار الكهربائي لمحطات شحن السيارات بالمدينة.

ولفت الامين العام للامم المتحدة إن شنايدر تؤمن أن الشركات يجب أن تنظر بصورة أشمل لما هو أبعد من القيام بالأعمال التجارية وأن تتعاون مع كافة الأطراف المعنية والشركاء لتحقيق تأثير إيجابي طويل المدى على البيئة والمجتمعات.

ويتماشي برنامج Schneider's Access to Energy، مع مفهوم مؤتمر التغير المناخي COP27 حيث يوفّر حلول متجددة للطاقة بأسعار معقولة وفرص للتعليم في المناطق النائية من الدول الناشئة مثل أفريقيا وغيرها. ومن جانبها أوضحت جوينيل أفيس هو - نائب الرئيس الأول لقطاع الاستراتيجية والاستدامة ، "لا يمكن لأي جهة بمفردها التعامل مع أزمتي المناخ والطاقة والتأثير الاقتصادي غير المتكافئ الذي تسببه مثل هذه الأزمات .

واضافت إن ما نحتاجه اليوم هو تحرك سريع على كافة الأصعدة على مستوي الشركات والحكومات والمجتمع لخلق أسلوب منهجي مشترك يجمع بين المبادرات العالمية الكبيرة والمبادرات المحلية التي تتم على أرض الواقع."