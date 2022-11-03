ولي العهد يلتقي الرئيس الجزائري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 3 نوفمبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، لقاءات منفصلة مع عدد من القادة العرب، على هامش انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الحادية والثلاثين.

فقد التقى سموه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد.

ونقل سمو ولي العهد تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني لإخوانه القادة العرب الذين التقاهم، فيما حمل القادة سموه تحياتهم لجلالته.

وخلال لقاء سموه بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عبر عن تقديره لجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في تنظيم أعمال القمة، معربا عن أمله أن تسهم القمة العربية بالجزائر في تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك.

وتناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وهنأ سموه الرئيس تبون بمناسبة ذكرى الثورة الجزائرية، معربا عن تمنياته للشعب الجزائري الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبحث سمو ولي العهد خلال لقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون المشترك.

وجرى التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد سموه أن الأردن ومصر نموذج للتكامل في المنطقة، سواء على صعيد التعاون الثنائي أو الثلاثي مع العراق الشقيق.

ولفت سمو ولي العهد إلى أهمية انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 في مصر الشقيقة، معبرا عن تمنياته بالنجاح لأعمالها.

والتقى سموه بالرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، وجرى بحث العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع التعاون في شتى الميادين.

وهنأ سمو ولي العهد، خلال اللقاء، الرئيس عبداللطيف رشيد بانتخابه رئيسا لجمهورية العراق الشقيق.

وتطرق اللقاء إلى التعاون بين البلدين والثلاثي مع مصر الشقيقة، إذ أشار سموه إلى أهمية هذا التعاون، الذي يشكل نموذجا للتكامل في المنطقة.

وأكد سمو ولي العهد ضرورة البناء على ما تم إنجازه من حجم التعاون في السنوات الماضية، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين حيال مختلف القضايا، خدمة لمصالحهما والقضايا العربية.

وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

