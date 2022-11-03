السعودية وكينيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم الخميس، مع وزير الشؤون الخارجية والمغتربين فى جمهورية كينيا الدكتور الفريد موتوا، سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.





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