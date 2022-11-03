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كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باتجاه مياه اليابان

أطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية باتجاه المياه الإقليمية اليابانية، بعد وقت قصير من انتقادها قرار سيئول وواشنطن تمديد مناوراتهما الجوية المشتركة في المنطقة. كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باتجاه مياه اليابانأطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية باتجاه المياه الإقليمية اليابانية، بعد وقت قصير من انتقادها قرار سيئول وواشنطن تمديد مناوراتهما الجوية المشتركة في المنطقة. وأعلنت هيئة الأركان الأمريكية اليابانية المشتركة عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، واثنين آخرين قصيري المدى، باتجاه مياه اليابان الإقليمية. جاء ذلك بعد ساعة واحدة من انتقاد بيونغ يانغ، لقرار سيؤول وواشنطن تمديد فترة تدريبات "فيجيلانت ستورم" المشتركة التي بدأت يوم الإثنين. وانتقد سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، باك جونغ جون قرار واشنطن وسول ووصفه "بالخطير والخاطئ".وكالات

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