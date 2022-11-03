العالم اليوم - مخاوف الاستمرار في رفع الفائدة تهبط بالمؤشرات الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 07:24 مساءً - تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس، وسط مخاوف من أن دورة رفع معدل الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم تنته بعد، رغم تلميحات بأن الزيادات القادمة ستكون بحجم أقل.

وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، الأربعاء، ليصبح نطاق الفائدة في الولايات المتحدة 3.75 بالمئة إلى 4 بالمئة. تحركات الأسهم وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 15.51 نقطة تعادل 0.05 بالمئة بحلول الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى مستوى 32132.25 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 19.71 نقطة أو بنسبة 0.52 بالمئة إلى 3740.15 نقطة. أما المؤشر ناسداك المجمع فقد تراجع بمقدار 107.16 نقطة أو بنسبة 1 بالمئة إلى 10420.55 نقطة. وتعتبر زيادة معدلات الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هي الرابعة على التوالي بنفس المقدار، إلا أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قال إن الزيادات المقبلة في معدلات الفائدة قد تكون بوتيرة أقل.

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