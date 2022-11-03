بايدن يفتح النار على الديمقراطيين وزلاته تهدد انتخابات الكونجرس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - أكدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تضع الديمقراطيين في ورطة كبرى قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، خصوصًا بعد زيادة زلات اللسان للرئيس الأمريكي والتي تعكس عدم قدرته على التعامل مع الملفات الكبرى.

وتابعت الشبكة في تقريرها، أن المحافظين وبخوا “بايدن” بشدة عبر موقع التدوين العالمي "تويتر"، لارتكابه العديد من الأخطاء في تتابع سريع خلال خطاب حول حالة الاقتصاد يوم الثلاثاء.

وأضاف التقرير، أن “بايدن” ألقى باللوم خلال الخطاب، على "الحرب في العراق" في مشاكل أمريكا التضخمية الحالية قبل أن يصحح قائلًا الحرب في أوكرانيا، وبالتالي يلقي باللائمة على التضخم على عاتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم قال إن خطأه كان بسبب وفاة ابنه بو في العراق.

وصرح بايدن: "التضخم مشكلة عالمية في الوقت الحالي بسبب الحرب في العراق وتأثيرها على النفط وما تفعله روسيا، أعني، عفواً ، الحرب في أوكرانيا، أنا أفكر في العراق لأن هذا هو المكان الذي مات فيه ابني لانه مات".

وأشارت الشبكة إلى أنه بعد بضع دقائق ذكر بايدن ابنه مرة أخرى، هذه المرة قائلاً إنه مات بسبب السرطان، وبالفعل توفي ابن بايدن بسبب سرطان الدماغ في مركز والتر ريد الطبي في بيثيسدا بولاية ماريلاند، بعد ست سنوات من عودته من العراق.

وتابعت أن بايدن زعم أيضًا في جزء مختلف من الخطاب أنه تحدث إلى الرجل الذي اخترع الأنسولين، رغم الأشخاص الذين اكتشفوا الأنسولين كعلاج طبي ماتوا جميعًا منذ زمن بعيد.

غضب أمريكي عارم من بايدن

وأضاف التقرير أن هذه الأخطاء فتحت النار على بايدن، حيث انتقدت بيكيت آدامز، كاتب العمود في مجلة واشنطن إكزامينر، اقتباس بايدن، قائلًة: "ثمانية وثلاثون كلمة، ولا توجد كلمة واحدة صحيحة"، مضيفًا "من المحتمل أن يستخدم برنامج تعقب الكذب الرئاسي هذا الآن".

بينما قام مايك هان، نائب المدير الرقمي في اللجنة الوطنية لمجلس الشيوخ الجمهوري، بتصحيح ادعاء بايدن بشأن ابنه، وغرد: "مرة أخرى ، توفي بو بايدن بسبب سرطان الدماغ في عام 2015 بعد 4 سنوات من انتهاء حرب العراق) في ولاية ماريلاند."

أما رايان سافيدرا، مراسل صحيفة ديلي واير قام بفحص الحقائق في مجموعة الزلات، فكتب: "كان التضخم بالفعل يرتفع بشدة قبل الحرب في أوكرانيا بوقت طويل ، ولم يمت ابن بايدن في العراق ولم يمت من أي شيء متعلق بالحرب".

بينما قال الكاتب جيم تريشر "أصبح من الصعب بشكل متزايد فصل الإضاءة بالغاز عن الخرف".

وغردت كيمبرلي كلاسيك ، المرشحة السابقة للكونجرس من الحزب الجمهوري: "جو بايدن يخبر حشدًا أن ابنه مات في العراق، لقد توفي في ماريلاند، أعتقد أنه قريب بما فيه الكفاية من العراق".

وكتب جون كوبر، موظف الاتصالات في مؤسسة هيريتيج، عبر “تويتر”: "بو بايدن لم يمت في العراق، بايدن إما يكذب أو أنه ببساطة لا يتذكر بشكل صحيح، وكلاهما ليسا جيدين".

وكتب جي بنسون، أحد المساهمين في قناة فوكس نيوز، على تويتر: "إنه غريب للغاية أن يستمر في القول، بشكل خاطئ تمامًا ، أن ابنه مات في العراق"، حيث قدم بايدن نفس الادعاء بشأن فقد ابنه في العراق خلال خطاب ألقاه في أكتوبر وتلقى معارضة سريعة بسبب ذلك.

كما قال مدير الأبحاث في RNC زاك باركنسون "تصريحات بايدن بشأن الأنسلوين غريبة للغاية، حيث تم ​​اكتشاف الأنسولين من قبل أكثر من شخص واحد (شخصان أو ثلاثة أو أربعة اعتمادًا على الطريقة التي تريد اعتمادها) لقد تم تسجيل براءة اختراع (كانت براءة الاختراع بيعت مقابل دولار واحد لجامعة تورنتو) توفي هؤلاء المكتشفون المشاركون في أعوام 1935 و 1941 و 1965 و 1978. "

كما عارض الاستراتيجي السياسي المحافظ جريج برايس هذا الادعاء أيضًا، حيث غرد على موقع تويتر ، "يزعم جو بايدن أنه تحدث إلى الرجل الذي اخترع الأنسولين، لقد بحثت عنه في جوجل وتوفي الرجلان اللذان اخترعا الأنسولين في عامي 1948 و 1978".

بينما قال السناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي فرانك نيسيلي ساخرًا: "لا أشك في أنه تحدث إليهم، لكن هل أجابوا؟"