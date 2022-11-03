البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يشيد بتوجه مصر نحو الطاقة المتجددة 

جدة - نرمين السيد - أشادت رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، بجهود الحكومة المصرية ووزارة التعاون الدولى فى إطلاق برنامج "نوفى" الذى يعكس التزامها بالتحول الأخضر والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، والذى يضع سياسات واضحة للعمل المناخى فى مصر.





وقالت: "نعتقد أن برنامج (نُوَفِّى) يعد منصة واعدة ومبادرة حكومية قوية تعزز توسع مصر فى الطاقة المتجددة وتعكس توجهها نحو التحول الأخضر"، مشيرة إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم البرنامج من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بشأن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى"، لمناقشة التعهدات المالية المرتقب إعلانها خلال مؤتمر المناخ COP27، وحشد آليات التمويل الميسر ومنح الدعم الفنى، والتمويلات المختلطة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

كما أصدر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعى، أشار فيه إلى اللقاء الذى عقد لدعم برنامج نوفى قائلا "فخورون للعمل مع شركائنا لدعم هذه المبادرة الطموحة" فى إشارة إلى برنامج نوفى.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP27 نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولى، حول المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّى، التى تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وتم إعداد برنامج "نوفى" تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، بما يعزز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدامة وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال التغير المناخى، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز أنشطة البحث العلمى ونقل التكنولوجيا.

وأعلنت وزارة التعاون الدولى أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات 15 مليار دولار، بواقع مشروع ضخم فى قطاع الطاقة و5 مشروعات فى مجال الأمن الغذائى والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الرى والموارد المائية، ويتم إتاحة التمويلات عبر ثلاثة مصادر التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفنى وآليات التمويل المختلط المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.