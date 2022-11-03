سفير ألمانيا بالقاهرة يطالب ببذل الجهود لإنجاح مؤتمر المناخ 

جدة - نرمين السيد - دعا فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، الجميع إلى بذل الجهود لإنجاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن جميع دول العالم تعانى من التأثيرات السلبية لتغير المناخ.





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