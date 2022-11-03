بنك الاستثمار الأوروبى يتبنى فى COP27 تمويل انتقال عالمى إلى الحياد المناخى

جدة - نرمين السيد - ويؤكد بنك الاتحاد الأوروبى التزامه الراسخ بنشر مجموعته الكاملة من الأدوات المالية لدعم إزالة الكربون بسرعة من الاقتصادات.

وتطلق مجموعة EIB "بنك الاستثمار الأوروبى وصندوق الاستثمار الأوروبى" مبادرات جديدة فى إطار خارطة طريق بنك المناخ، لدعم الانتقال العادل إلى الحياد المناخى "الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية" على مستوى العالم، وإطار عمل لتعزيز الاستدامة البيئية، وبالإضافة إلى ذلك، سيتعاون بنك الاستثمار الأوروبى مع الشركاء للإعلان عن مشاريع ومبادرات جديدة للتمويل الأخضر.

وعلق رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنر هوير قائلا: "إن حرب روسيا ضد أوكرانيا مأساة إنسانية كارثية كشفت عن ضعف العالم واعتماده على الوقود الأحفورى، وأصبحت إزالة الكربون الآن شرطا أساسيا ليس فقط لإنقاذ الكوكب من كارثة المناخ، ولكن أيضا لأمن الطاقة وحماية التماسك على المستوى العالمى، هذا هو السبب فى أن استجابتنا للأزمة يجب أن تركز على مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتقنيات المبتكرة التى ستعمل على توفير الطاقة لقطاعات مثل الصناعات الثقيلة والشحن والطيران، لذلك أدعو مؤتمر COP27 إلى إطلاق الشراكات لدعم التقنيات الجديدة فى قلب مناقشاته، إن بنك الاستثمار الأوروبى على استعداد للعمل مع جميع شركائنا لتمويل الحلول الخضراء للمستقبل".

من جانبه، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى أمبرواز فايول: "لتحقيق أهداف باريس، يجب أن نخفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030، وللقيام بذلك، يجب أن نحقق التمويل المناخى بالشكل الصحيح ونتأكد من أننا ندعم تلك البلدان والمجتمعات التى تجد صعوبة أكبر فى تحقيق التحول الأخضر، وفى COP 27، سيكشف بنك الاستثمار الأوروبى عن التقدم المحرز فى تنفيذ خارطة طريق بنك المناخ ويطلق مبادرات جديدة لدعم الاستدامة البيئية، ومن خلال ذراعه المخصصة للعمليات خارج الاتحاد الأوروبى EIB Global، نقوم بتكثيف جهودنا لدعم مشاريع الطاقة الخضراء على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على إفريقيا".

من جهتها، قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى جيلسومينا فيجليوتى: "عملنا عن كثب مع مصر كرئيس قادم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتقديم نتائج ناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى شرم الشيخ، يعمل بنك الاستثمار الأوروبى مع مصر منذ عام 1979، وسنواصل شراكتنا لدعم الاستراتيجية الوطنية الطموحة لتغير المناخ 2050 فى البلاد بما فى ذلك الاستثمارات فى الطاقة والنقل والزراعة والموارد المائية".

كذلك ستدعم مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى خطة المفوضية الأوروبية REPowerEU بقروض إضافية بقيمة 30 مليار يورو وتمويل رأس المال على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ سيتم توجيه الأموال الإضافية من مجموعة EIB إلى مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والشبكات والتخزين، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية والتقنيات المتطورة، مثل الهيدروجين منخفض الكربون.

ومن المتوقع أن تحشد حزمة التمويل الجديد المستهدف الذى وافق عليه مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبى فى 26 أكتوبر ما يصل إلى 115 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة بحلول عام 2027، مما يساهم بشكل كبير فى هدف REPowerEU المتمثل فى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفورى الروسى، وهو عبارة عن مظروف تكميلى، بالإضافة إلى الدعم القوى الذى تقدمه مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى لقطاع الطاقة فى الاتحاد الأوروبى، حيث بلغ متوسط ​​التمويل حوالى 10 مليار يورو سنويا على مدار العقد الماضى.

ويتعهد بنك الاستثمار الأوروبى بتوسيع نطاق أدوات التمويل الخاصة به للمشاريع التى تهدف إلى دعم الانتقال العادل إلى اقتصاد محايد مناخيا فى جميع أنحاء العالم.

وفى COP 27، سيصدر بنك الاستثمار الأوروبى بيانا لتقديم التمويل والخدمات الاستشارية فى المناطق التى تجمع بين الإنتاج كثيف الكربون والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية.

وعلاوة على ذلك، فى سياق استراتيجية عادلة للقدرة على الصمود، سيتعهد بنك الاستثمار الأوروبى بدعم إجراءات التكيف التى تتناول بشكل صريح احتياجات الفئات السكانية الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

كما سيطلق بنك الاستثمار الأوروبى إطاره البيئى لدعم مشاريع الاستدامة البيئية على مستوى العالم، وبالتالى اتباع نهج التنمية الخضراء والمرنة والعادلة والشاملة، وسيدعم بنك الاستثمار الأوروبى العمليات التى تساعد على الحد من التلوث وحماية الصحة ورفاهية الإنسان والاستخدام المستدام وحماية موارد المياه وتطوير اقتصاد أزرق مستدام يحمى الموارد البحرية والساحلية، وسيساعد بنك الاستثمار الأوروبى أيضا فى تسريع التحول نحو عالم أكثر دائرية وزيادة مساهمته فى دعم عكس الاتجاه العالمى لفقدان التنوع البيولوجى وتدهور النظام البيئى.



إضافة إلى ذلك، تعد المشاركة الكاملة للنساء كقائدات وموظفات ورائدات أعمال ومستهلكات أمرا ضروريا للتمويل المناخى ليكون فعالا ويعالج أزمة المناخ بالسرعة والنطاق اللازمين، وسيدعو بنك الاستثمار الأوروبى، مع شركائه، فى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين المساواة بين الجنسين فى تمويل المناخ.

وفى يوم المساواة بين الجنسين 14 نوفمبر، سيشارك بنك الاستثمار الأوروبى فى استضافة حدث رفيع المستوى مع بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا و Hivos لمناقشة سبل تسريع الاستثمارات المناخية المراعية للنوع الاجتماعى، من تعزيز الوصول إلى الوظائف الخضراء الجيدة وفرص القيادة للنساء لتطوير بنية تحتية شاملة منخفضة الكربون.