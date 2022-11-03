العالم اليوم - العجز التجاري الأميركي يرتفع في سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:23 مساءً - اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل حاد في سبتمبر، وذلك على الأرجح بسبب تداعيات ارتفاع الدولار وتراجع الطلب العالمي على الصادرات.

وقالت وزارة التجارة الخميس إن العجز التجاري ارتفع 11.6 بالمئة إلى 73.3 مليار دولار. وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.1 بالمئة، بينما زادت الواردات 1.5 بالمئة.

وكان انخفاض العجز التجاري المحرك الرئيسي لانتعاش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.6 بالمئة في الربع الثالث لينهي بذلك فصلين من الانكماش.

يذكر أن الاقتصاد الأميركي كان قد انكمش بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني، بعد أن انكمش بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول، وهو ما هدد بدخول أكبر اقتصاد في العالم في ركود.

وفي محاولة لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما، قرر الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، لكنه فتح الباب أمام إمكانية بدء خفض وتيرة رفع الفائدة اعتبارا من ديسمبر.