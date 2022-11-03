العالم اليوم - نداء شرارة تكشف عن جديد أعمالها وموقفها من الحفلات العامة

انتم الان تتابعون خبر نداء شرارة تكشف عن جديد أعمالها وموقفها من الحفلات العامة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:23 مساءً - نجحت المطربة الأردنية نداء شرارة، في أن تحجز لنفسها حضوراً مميزاً ومختلفاً على الساحة الغنائية العربية، وتسللت إلى قلوب الكثيرين بأغانٍ مُتعددة اللهجات. عن جديد أعمالها وكواليس أخرى تتحدث شرارة في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج".. فماذا قالت؟

شاركت شرارة أخيراً في أوبريت "لمتنا"، الذي عرض ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. وعلقت على ذلك قائلة: "كان شرفاً كبيراً بالنسبة لي(...) الوقوف على أرض مصر الحبيبة بمثابة الفخر لأي فنان عربي، ولا يمكن لأي شخص فهم مدى قوة العلاقة التي تربطني بهذا البلد وشعبها الرائع".

مصر وجه السعد

واعتبرت نداء شرارة أن مصر "وجه الخير" عليها، مردفة: "معظم الأغنيات التي لاقت صدى وشهرة كبيرين في مسيرتي الفنية هي أغان مصرية، فبالتأكيد كانت وجه السعد عليَّ، سواء (حبيتك بالتلاتة) و(أنت فرحة) و(سهرانة أنا)، وغيرها من الأغنيات".

وتابعت شرارة: "لطالما تعلق قلبي بالمسارح العظيمة، وبالأخص مسارح دار الأوبرا المصرية (...) الغناء أمام جمهور الأوبرا المتذوق له طابع خاص ومميز".

وذكرت المطربة الأردنية، أن المسارح هي أفضل شكل يتلائم مع غناء اللون الطربي الذي يتماشى مع صوتها، على حد قولها.

حفلات الأماكن العامة

وفي هذا السياق، جددت التأكيد على أنها تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الغناء في الأماكن العامة كالنوادي والمطاعم، مشيرة إلى أنها تفضل إحياء حفلات المهرجانات الكبيرة والمناسبات الخاصة.

وقالت نداء شرارة، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" إنها اقتنعت بأن هذا النوع من الحفلات لا يناسبها من حيث الشكل الفني، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها لجميع الفنانين المؤدين لهذا النوع.

أحب اسمي

وفيما يتعلق بالغناء باللهجة اللبنانية، نوهت شرارة إلى حرصها الدائم على الغناء بلهجات مختلفة، أبرزها اللبنانية والمصرية والخليجية، وجميعها من اللهجات التي نجحت فيها وأحبها الجمهور.

وكانت شرارة قد طرحت أغنية "أحب اسمي" أخيراً بالتعاون مع الشاعر الغنائي إيهاب غيث، والملحن محمود أنور، وتوزيع موسيقي جان ماري رياشي.

وعن ردود الفعل، قالت المطربة الأردنية: "كانت رائعة للغاية.. الأغنية تميل إلى الدراما الرومانسية، وقد لاقت حب واستحسان الجمهور".

وتابعت: "مقياس نجاح الأغنية عوامل كثيرة؛ منها الكلمات واللحن الجيد وأداء وصوت الفنان"، مشيرة إلى أنها تمنح التركيز والاهتمام الأكبر للكلمات.

رسالة لشيرين عبد الوهاب

وفي سياق آخر، وجهت شرارة رسالة دعم للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد أزمتها الأخيرة، قائلة: "الله يحميها.. أتمنى أن تكون في أمان الآن، شيرين فنانة تستحق العيش بسلام، وواقع أفضل بكثير مما هي عليه الآن".

وتابعت: "ستصبح أقوى في الأيام القادمة، وتأخذ قراراتها بطريقة سليمة (...) الله يبعد عنها كل شخص أراد الشر بها".

التنمر

وتعرضت نداء شرارة في الآونة الأخيرة لـ"التنمر" من قبل بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، قالت في معرض حديثها لوقع "دوت الخليج": "أعتبر ما يحدث بأنه عدم أخلاق من قبل الشخص الذي يوجه أية إساءة لغيره؛ لأنه ليس من حق أحد أن يوجه لشخص آخر كلاماً يؤذيه ويجرحه".

ووجهت المطربة الأردنية نصيحة لهذه الفئة: "لا بد للإنسان الحديث مع غيره بالكلام الإيجابي، والابتعاد عن السلبية.. الجميع يحتاج إلى ترتيب مصطلحاته وطريقة نقده".

إطلالات مميزة

وإلى ذلك، تطرقت نداء خلال حديثها لموقع "دوت الخليج" إلى إطلالاتها الأنيقة، قائلة إنها عفوية جداً في اختيار الملابس، لكنها تحرص دائما على اختيار الأشياء المريحة والتي تلائم مظهرها كأمراة محجبة.

وفيما يخص طقوسها الروتينية، قالت إنها تحرص على قضاء يومها الطبيعي مع أسرتها وصديقاتها، وأداء الصلاة، بالإضافة إلى قراءة الكتب وممارسة التمارين الرياضية.

أعمال جديدة

وخلال حديثها لموقع "دوت الخليج"، كشفت نداء شرارة، عن أعمالها القادمة:

تستعد قريباً لطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل اسم "اكتم".

تطرح عملاً غنائياً باللغة العربية الفصحى.

تبحث حالياً عن أعمال فنية تقدمها باللهجة المغربية خلال الفترة المقبلة، وقد أبدت حماسها وإعجابها بالفن المغربي واعتباره قريباً من القلب.

واختتمت المطربة الأردنية حديثها، قائلة: "أنا راضية تماماً عن كل شيء قدمته حتى الآن.. لقد حققت حلمي وهو السمعة الطيبة التي لطالما أردت أن أحظى بها لدى الجميع.. أسعى دائماً للاجتهاد؛ لأن هناك جمهور يحبني.. يستحق أن أقدم له فناً رائعاً".