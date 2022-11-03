العالم اليوم - البابا فرنسيس: علينا العمل من أجل السلام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:23 مساءً - أقام العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مراسم استقبال رسمية للبابا فرنسيس والوفد المرافق له الذي يزور المملكة للمشاركة في منتدى الحوار بين الشرق والغرب:

العاهل البحريني: زيارة البابا فرنسيس للبحرين تاريخية.

نؤكد على أهمية دور البابا فرنسيس في تعزيز الحوار والتواصل بين الأديان السماوية.

السلام هو طريقنا الوحيد نحو الأمل في مستقبل يسوده السلام والعيش المشترك.

ندعو الدول الكبرى للعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف الحرب الروسية الأوكرانية. البابا فرنسيس: البحرين بلد يتميز بالحيوية.

البحرين كانت دائما مكانا للالتقاء والتواصل بين مختلف الشعوب من حول العالم.

الشعبوية والتطرف يهددان الجميع.

لا يجب أن ندع إمكانية اللقاء بين الحضارات والأديان والثقافات تتبخر.

هذه الأيام تمثل مرحلة ثمينة في مسار الصداقة الذي تكثف أخيرا مع القادة الدينيين المسلمين.

أقدر المؤتمرات الدولية وفرص اللقاء التي تنظمها البحرين خاصة مع التركيز على الاحترام والتسامح.

سأشارك في منتدى الحوار بين الشرق والغرب من أجل عيش الناس معا في سلام.

لتسكت الأسلحة وأدعو للسلام حول العالم.

علينا العمل من أجل السلام.

يجب التركيز على ما يوحدنا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر البابا فرنسيس: علينا العمل من أجل السلام .. في رعاية الله وحفظة