العالم اليوم - البابا فرنسيس: علينا العمل من أجل السلام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:23 مساءً - أقام العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مراسم استقبال رسمية للبابا فرنسيس والوفد المرافق له الذي يزور المملكة للمشاركة في منتدى الحوار بين الشرق والغرب:
العاهل البحريني:
- زيارة البابا فرنسيس للبحرين تاريخية.
- نؤكد على أهمية دور البابا فرنسيس في تعزيز الحوار والتواصل بين الأديان السماوية.
- السلام هو طريقنا الوحيد نحو الأمل في مستقبل يسوده السلام والعيش المشترك.
- ندعو الدول الكبرى للعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف الحرب الروسية الأوكرانية.
البابا فرنسيس:
- البحرين بلد يتميز بالحيوية.
- البحرين كانت دائما مكانا للالتقاء والتواصل بين مختلف الشعوب من حول العالم.
- الشعبوية والتطرف يهددان الجميع.
- لا يجب أن ندع إمكانية اللقاء بين الحضارات والأديان والثقافات تتبخر.
- هذه الأيام تمثل مرحلة ثمينة في مسار الصداقة الذي تكثف أخيرا مع القادة الدينيين المسلمين.
- أقدر المؤتمرات الدولية وفرص اللقاء التي تنظمها البحرين خاصة مع التركيز على الاحترام والتسامح.
- سأشارك في منتدى الحوار بين الشرق والغرب من أجل عيش الناس معا في سلام.
- لتسكت الأسلحة وأدعو للسلام حول العالم.
- علينا العمل من أجل السلام.
- يجب التركيز على ما يوحدنا.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر البابا فرنسيس: علينا العمل من أجل السلام .. في رعاية الله وحفظة