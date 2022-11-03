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العالم اليوم - البابا فرنسيس: علينا العمل من أجل السلام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:23 مساءً - أقام العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مراسم استقبال رسمية للبابا فرنسيس والوفد المرافق له الذي يزور المملكة للمشاركة في منتدى الحوار بين الشرق والغرب:

العاهل البحريني:

  • زيارة البابا فرنسيس للبحرين تاريخية.
  • نؤكد على أهمية دور البابا فرنسيس في تعزيز الحوار والتواصل بين الأديان السماوية.
  • السلام هو طريقنا الوحيد نحو الأمل في مستقبل يسوده السلام والعيش المشترك.
  • ندعو الدول الكبرى للعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف الحرب الروسية الأوكرانية.

البابا فرنسيس:

  • البحرين بلد يتميز بالحيوية.
  • البحرين كانت دائما مكانا للالتقاء والتواصل بين مختلف الشعوب من حول العالم.
  • الشعبوية والتطرف يهددان الجميع.
  • لا يجب أن ندع إمكانية اللقاء بين الحضارات والأديان والثقافات تتبخر.
  • هذه الأيام تمثل مرحلة ثمينة في مسار الصداقة الذي تكثف أخيرا مع القادة الدينيين المسلمين.
  • أقدر المؤتمرات الدولية وفرص اللقاء التي تنظمها البحرين خاصة مع التركيز على الاحترام والتسامح.
  • سأشارك في منتدى الحوار بين الشرق والغرب من أجل عيش الناس معا في سلام.
  • لتسكت الأسلحة وأدعو للسلام حول العالم.
  • علينا العمل من أجل السلام.
  • يجب التركيز على ما يوحدنا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر البابا فرنسيس: علينا العمل من أجل السلام .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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