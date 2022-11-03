اتفاق لوقف إطلاق النار في أثيوبيا
أعلن الاتحاد الإفريقي عن التوصل لاتفاق لوقف فوري ودائم لأعمال القتال في أثيوبيا ووضع إطار عمل لتسوية الخلافات السياسية بين الحكومة الإثيوبية وزعماء إقليم تيجراي الانفصالي.
وقال الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيجون أوباسانجو، ممثل رئيس الاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي، خلال مؤتمر صفحي في بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا : "وافق طرفا الصراع في إثيوبيا رسميا على وقف أعمال العنف"...وأضاف: "ان هذه اللحظة ليست نهاية العملية، بل بدايتها.. إن تطبيق اتفاق السلام الذي تم توقيعه ضروري لنجاح العملية".
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق بأنه "خطوة أولى حاسمة نحو إنهاء الصراع المدمر المستمر منذ عامين ".
واندلع الصراع بين الطرفين منذ نوفمبر 2020، وتسبب في مقتل الآلاف من الجانبين، وخلف أزمة إنسانية في تيجراي.
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