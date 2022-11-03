القاهرة الإخبارية: مقتل أحد مهاجمى موكب عمران خان والقبض على آخر

جدة - نرمين السيد - وقال زرتاج جل وزير عضو الجمعية الوطنية الباكستانية، إن عمران خان بأمان، بعد أن نجا من محاولة اغتيال وأصيب فى قدمه.

وقال DawnNewsTV الباكستانى، إن عمران خان تم نقله إلى المستشفى، مؤكدة وصول فرقة من شرطة البنجاب الباكستانية إلى الموقع للتحقيق فى الواقعة.

وكانت لجنة الانتخابات فى باكستان، قد أعلنت استبعاد رئيس الوزراء السابق عمران خان من تقلد أى منصب عام على خلفية تهم بإخفائه أصول مالية.

وذكرت صحيفة "إكسبرس تربيون" الباكستانية أن هذا القرار يأتى بعد أشهر من الإطاحة بخان إثر تصويت البرلمان بحجب الثقة عن حكومته فى أبريل الماضى.