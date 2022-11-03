بولندا.. أوروبا تحتاج لتنويع مصادر طاقتها للاستقلال عن روسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء باب البولندية عن مورافيتسكى قوله خلال اجتماع فى ألمانيا بشأن تعزيز اندماج غرب البلقان مع الاتحاد الأوروبى إن حرب روسيا ليست ضد أوكرانيا فحسب، بل ضد الاتحاد الأوروبى أيضًا.
وأضاف مورافيتسكى أن اندماج دول غرب البلقان مع الاتحاد الأوروبى يجب أن يزيد من مستويات الأمن فى أوروبا لأن ثلاثة منها تنتمى إلى حلف شمال الأطلسى الناتو.
وفى الوقت نفسه، أفاد رئيس الوزراء البولندى بأن عملية الاندماج تدر بفوائد للشركات البولندية والاقتصاد الوطنى بأكمله.
وفى سياق متصل، شكر رئيس الوزراء البولندى رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جورجيا ميلونى ، خلال محادثة هاتفية أمس الأربعاء على إدانتها للتدخل الروسى فى أوكرانيا، وأضاف مورافيتسكى أنا سعيد بفوز جورجيا ميلونى فى إيطاليا، وآمل فى تعاون مثمر حقا بين بلدينا.
كما تناولت المحادثات العلاقات الثنائية والشئون الأوروبية وأمن الطاقة وتكاليف الطاقة، كما دعا رئيس الوزراء البولندى، ميلونى لزيارة بلاده واقترح استئناف المحادثات الحكومية البولندية الإيطالية.
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