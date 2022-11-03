ملك البحرين يستقبل بابا الفاتيكان بقصر الصخير

جدة - نرمين السيد - استقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بقصر الصخير قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فى إطار ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى والذى يختتم أعماله غد الجمعة.





ويقام ملتقى البحرين للحوار بتنظيم من مجلس حكماء المسلمين، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى مملكة البحرين، ومركز الملك حمد العالمى للتعايش السلمى، فى إطار حرص مملكة البحرين وتوجهها الاستراتيجى لمد جـسور الحوار بين قادة الأديان والمذاهب ورمـوز الفكر والثقافة والإعلام، وذلك بالتعاون الدائم مع الأزهـر الشريف بقيادة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والكنيسة الكاثوليكية ومجلس حكماء المسلمين وعدد من المؤسسات الدولية المعنية بالحوار والتعايش الإنسانى والتسامح.

واستهل "ملتقى البحرين للحوار" أعماله بجلسة افتتاحية عن أهمية الحوار بين الأديان بحضور الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لملك مملكة البحرين، شارك فيها الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والسيد رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقداسة البطريرك المسكونى برثلماوس الأول، رئيس أساقفة القسطنطينية بالجمهورية التركية، والسفير حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، وميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات.

وتشهد مملكة البحرين ملتقى الحوار بعنوان: "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى" يومى الخميس والجمعة 3و4 نوفمبر، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلى الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.