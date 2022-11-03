العالم اليوم - شبح المجاعة يخيم على جنوب السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 05:22 مساءً - أفادت منظمات تابعة للأمم المتحدة، الخميس، بأن ما يصل إلى 7.8 مليون نسمة في جنوب السودان، أي نحو ثلثي السكان، قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء خلال موسم انتظار الحصاد ما بين أبريل ويوليو العام المقبل، وذلك بسبب الفيضانات والجفاف والصراع.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي إن نقص الغذاء سيكون أشد مما شهدته الدولة في ذروة الحرب الأهلية في 2013 و2016.

وأضافت المنظمات في بيان أن "تراجع مستوى الأمن الغذائي والانتشار الواسع لسوء التغذية مرتبط باجتماع عوامل الصراع وسوء أوضاع الاقتصاد الكلي، والأحوال المناخية المتطرفة، وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود".

ونقلت رويترز عن البيان "في الوقت نفسه، يوجد تراجع في تمويل البرامج الإنسانية على الرغم من الزيادة المطّردة في الاحتياجات الإنسانية".

وتعاني المنظمات الإنسانية من نقص في التمويل بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية.

كان برنامج الأغذية العالمي قد قال في يونيو إنه أُجبر على تعليق بعض المساعدات الغذائية إلى جنوب السودان في خضم مواجهة الدولة "للعام الأشد جوعا" منذ استقلالها. وقدرت منظمات الأمم المتحدة في أغسطس أن 7.7 مليون شخص بالبلاد عانوا من نقص غذائي حاد في الفترة من أبريل إلى يوليو بين موسمي الحصاد.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان فور إعلانها الاستقلال عن السودان في 2011. وفي حين تم توقيع اتفاقية سلام قبل 4 أعوام ومازالت سارية إلى حد كبير، فإن جهود الحكومة الانتقالية في توحيد راية الفصائل العسكرية المختلفة مازالت بطيئة.

وقالت جوزفين لاغو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان خلال مراسم إصدار البيان "مطلوب تحرك عاجل.. نحتاج إلى إعادة التركيز، وإعادة توجيه الموارد".