«القاهرة الإخبارية» تقدم تغطية شاملة لمحاولة اغتيال عمران خان

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة بثا مباشرا من وسط التجمع الذى أصيب فيه «خان»، والذى ظهر خلاله الآلاف يلتفون حول رئيس وزراء باكستان السابق. كما بثت القناة صورا قالت إنها للمشتبه به فى محاولة اغتيال «خان»، كما عرضت لقطات لعمران خان. وأصيب رئيس الوزراء الباكستانى السابق، عمران خان، اليوم الخميس، فى إطلاق نار على موكبه فى شرق البلاد، وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وذكرت تقارير إعلامية أنه أصيب برصاصة فى قدمه.

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