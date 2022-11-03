«القاهرة الإخبارية»: قلعة أربيل بالعراق أحد أقدم المستوطنات البشرية

جدة - نرمين السيد - ذكر التقرير أن "القلعة" تعد كيانا حضاريا مميزا وتضم معالمها سمات كل عصر من العصور التاريخية التى مرت بها، حيث تعد واحدة من أقدم المستوطنات البشرية على سطح الأرض.
أوضح التقرير أن القلعة تطل على مدينة أربيل الحديثة عاصمة إقليم كردستان، ويعود تاريخ وجودها إلى أكثر من 6 آلاف عام، وتقع القلعة على قمة تلة ترابية يبلغ ارتفاعها 28 – 32 مترا، وهى ذات شكل بيضاوى وتصل مساحتها 11 هكتارا.
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