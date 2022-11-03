العالم اليوم - تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في الولايات المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 04:20 مساءً - تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية رغم تباطؤ الطلب المحلي في ظل التحركات الحادة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة من أجل كبح التضخم.

وأوضحت وزارة العمل الخميس أن الطلبات المقدمة لأول مرة تراجعت بمقدار ألف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ217 ألفا في الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر.

وجرى تعديل البيانات الخاصة بالأسبوع السابق لتظهر أن عدد الطلبات كان أعلى بألف طلب عما جرى إعلانه من قبل.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تكون طلبات الأسبوع الأخير عند 220 ألفا.

ورغم تسجيل زيادة في تسريح العمال في قطاعات الاقتصاد الحساسة لسعر الفائدة مثل التمويل والتكنولوجيا والإسكان، فإن أرباب الأعمال لا يزالون بشكل عام يحتفظون بموظفيهم بالنظر لندرة العمالة في بعض الصناعات الخدمية.

ورفع المركزي الأميركي أمس الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض ستكون بمقدار أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.