العالم اليوم - الرئيس الإندونيسي يفوز بجائزة منتدى أبوظبي للسلم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 04:20 مساءً - فاز الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، بجائزة الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية للعام 2022 التي يقدمها منتدى أبوظبي للسلم برعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وسلم الشيخ عبد الله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، الجائزة إلى الدكتور معروف أمين، نائب رئيس إندونيسيا، نيابة عن الرئيس الإندونيسي، وذلك خلال استقباله يوم الأربعاء في قصر الإمارات في أبوظبي.

وقال الشيخ عبدالله بن بيه، إن الجائزة تأتي تقديرا لإسهام الرئيس الإندونيسي الشخصي الفريد وإسهام إندونيسيا المشهود في نشر السلم الدولي والنجاح الكبير الذي حققه بلده في ترسيخ قيم التعايش في مجتمعه بمختلف أعراقه وأديانه.

وأضاف أن التتويج يأتي أيضا في سياق العلاقات المميزة القائمة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، برعاية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

من جانبه، عبر نائب رئيس إندونيسيا عن فخره واعتزازه بتسلم هذه الجائزة بالنيابة عن الرئيس جوكو ويدودو وبالنيابة عن شعب إندونيسيا بأكمله، معتبرا أن فوز الرئيس بهذه الجائزة العظيمة يعبر عن التقدير الذي تحظي به جهود الرئيس والمكانة الرائدة التي تحظى بها بلاده في مجال التسامح والتعايش.

يذكر أن جائزة "الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية" هي جائزة سنوية أطلقها منتدى أبوظبي للسلم منذ العام 2015 لتكريم أصحاب المبادرات العملية والأعمال العلمية في صناعة ثقافة السلم وتأصيل قيمتها في المجتمعات المسلمة من القادة والعلماء والمفكرين.

وقد فاز بهذه الجائزة منذ انطلاقتها قادة كبار وعلماء أفذاذ ومبادرات رائدة في مجال السلم من مختلف قارات العالم.