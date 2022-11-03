عاجل- تفاصيل الحالة الصحية لـ عمران خان بعد محاولة اغتياله

جدة - نرمين السيد - وذكرت تقارير إعلامية، أن عمران خان أصيب أيضا برصاصة فى قدمه لكنه بعيدا الآن عن أى خطر وبحالة جيدة، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وذكرت تقارير إعلامية أنه أصيب برصاصة فى قدمه لكنه بعيدا الآن عن أى خطر.

وتعد هذه هى المسيرة الثانية من نوعها التى يخرج فيها رئيس الوزراء الباكستانى السابق هذا العام، حيث كانت الأولى فى 25 مايو الماضى.