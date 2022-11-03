عاجل- البرلمان اللبنانى يحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس النواب اللبنانى قد أخفق فى انتخاب رئيس، حيث لم يتمكن أى من المرشحين من الفوز بغالبية الثلثين فى الدورة الأولى من مجموع أصوات أعضاء المجلس النيابى التى ينص عليها الدستور.

يشار إلى أن الولاية الرئاسية للرئيس اللبنانى ميشال عون، كانت قد انتهت رسميا يوم الإثنين، الموافق 31 أكتوبر، بعد 6 سنوات قضاها فى سدة الحكم شهدت خلالها البلاد العديد من التحديات المحلية والإقليمية والدولية.