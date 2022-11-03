أكبر زيادة منذ 33 عاما.. .المركزى البريطانى يرفع أسعار الفائدة

جدة - نرمين السيد - ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسى بمقدار 0.75 نقطة مئوية بعد ظهر اليوم إلى 3 % بعد تحذيرها الشهر الماضى من أن الضغوط التضخمية المتزايدة ستتطلب "استجابة أقوى" مما كان يُعتقد فى السابق.
ودفع قرار البنك المركزى البريطانى الفائدة إلى أعلى معدل لها منذ عام 2008، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وهذه هى المرة الثامنة على التوالى التى يرفع فيها البنك أسعار الفائدة، وقبل أقل من عام كان المعدل 0.1%.
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