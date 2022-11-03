العالم اليوم - صفقات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا متواصلة

انتم الان تتابعون خبر صفقات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا متواصلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - أعلنت السلطات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، الخميس، تحرير 107 جنود في عملية تبادل أسرى جديدة مع كييف التي ستستعيد من جانبها العدد نفسه من الجنود.

وكتب دينيس بوشلين وهو أحد القادة الرئيسيين الموالين لروسيا على تيليغرام "اليوم نحرر 107 من مقاتلينا من السجون الأوكرانية" من بينهم "65 من جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

ونهاية الشهر الفائت، قال مسؤولون في روسيا وأوكرانيا إن الدولتين نفذتا أحدث عمليات تبادل أسرى الحرب، إذ أعاد كل من الجانبين نحو 50 أسيرا.

وأفادت مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية بعودة 52 محتجزا، بينهم جنود وبحارة وحرس حدود وأفراد من الحرس الوطني وأطباء.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه منذ مارس أطلقت روسيا إجمالا سراح 1031 محتجزا.

وفي سبتمبر الماضي، جرت صفقة تبادل أسرى ضخمة بين الطرفين، حيث أفرجت أوكرانيا عن 55 أسير حرب مقابل إفراج روسيا عن 215 أسيرا.