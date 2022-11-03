العالم اليوم - بالفيديو.. إلقاء القبض على المشتبه به في محاولة اغتيال خان

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إلقاء القبض على المشتبه به في محاولة اغتيال خان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، خلال إطلاق نار استهدف أنصاره بينما كانوا يتوجهون إلى العاصمة إسلام آباد.

ورصدت الكاميرات لحظة القبض على المشتبه به في يتنفيذ الاعتداء، وسط أنباء تتحدث عن مقتله عقب تنفيذ العملية.

وأصيب عمران خان بينما كان يشارك في مسيرة ضخمة لأجل انتقاد سياسة الحكومة الحالية في باكستان، مما أدى إلى حالة من الفوضى بين الجموع.

وذكرت مصادر محلية أن عمران خان، أصيب في منطقة غوجران والا، فيما وردت تقارير غير مؤكدة عن إصابته في منطقة الرجل، لكن وضعه وٌُصف بـ"الآمن".