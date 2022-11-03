رئيسة اليونان تصل كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه من المتوقع أن تجرى الرئيسة اليونانية ووزير دفاعها محادثات مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ووزير الدفاع أوليكسى ريزنيكوف. وأضافت الوكالة، أن ساكيلاروبولو ستعقد اجتماعا خاصا مع زيلينسكى وسينضم إليهما لاحقا وفود بلادهما. وتأتى محادثات باناجيوتوبولوس مع ريزنيكوف بعد أسابيع من بدء اليونان شحن مركبات المشاة القتالية "بى إم بى 1" إلى أوكرانيا. يذكر أن زيارة الرئيسة اليونانية كانت مقررة فى البداية فى منتصف أكتوبر، ورغم ذلك، تم تأجيل الموعد بسبب عقبات غير محددة. وأشارت صحيفة "بروتو ثيما" اليومية اليونانية إلى أنه لم يتم الإعلان عن الرحلة مقدما لأسباب أمنية.

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