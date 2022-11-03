عاجل- إصابة رئيس الوزراء الباكستانى السابق فى إطلاق نار على موكبه

جدة - نرمين السيد - وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وذكرت تقارير إعلامية أنه أصيب برصاصة فى قدمه لكنه بعيدا الآن عن أى خطر. وتعد هذه هى المسيرة الثانية من نوعها التى يخرج فيها رئيس الوزراء الباكستانى السابق هذا العام، حيث كانت الأولى فى 25 مايو الماضى.

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