روسيا: واشنطن المستفيد الرئيسى من تفجير خطى «نورد ستريم»

وقال باتروشيف ـ إن "الولايات المتحدة هى المستفيد الرئيسى من هجمات خطى أنابيب الغاز نورد ستريم"، مؤكدا تورط العسكريين البريطانيين فى تخطيط الهجوم على خطوط أنابيب السيل الشمالي.
وأعرب المسؤول الروسى عن قلق بلاده الشديد من تحول الوضع فى كييف إلى كارثة عالمية بسبب أفعال الغرب، قائلا :"إن كييف تحولت بالفعل إلى المركز العالمى الرئيسى لليمين المتطرف".
ويأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو لا تزال تنتظر إشارات مباشرة من جانب كييف حول رغبتها فى استئناف عملية التفاوض فى ضوء الأوضاع الإقليمية الجديدة.
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