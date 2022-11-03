الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 12 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.





وأفادت مصادر فلسطينية بالقدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته. حيث يقتحم المُستوطنون باحات الأقصى بشكل متكرر فى مُحاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه، مثلما حدث فى الحرم الإبراهيمى بالخليل جنوبى الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال شاب من مخيم "عايدة" شمال محافظة بيت لحم وسط الضفة الغربية، بعد مداهمة منزله بالمخيم، فيما تم اعتقال أسيرين مُحررين وطفل وشاب من قريتى "بيت سيرا" و"المغير" وبلدة "بيت ريما" فى مُحافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء شمالى مدينة نابلس، المُحاصرة، واعتقلت أربعة فلسطينيين، فيما تم اعتقال ثلاثة شبان من مدينة "جنين" الواقعة إلى الشمال من "نابلس" عند حاجز عسكرى.

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