رقم قياسى جديد لإصابات كورونا عالميًا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و594 ألفا و950 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 97.6 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و71 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ688 ألفا و219 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 530 ألفا و461 وفاة.