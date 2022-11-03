العالم اليوم - إصابة عمران خان في محاولة اغتيال وسط حشود من أنصاره

انتم الان تتابعون خبر إصابة عمران خان في محاولة اغتيال وسط حشود من أنصاره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 02:18 مساءً - ذكرت وسائل إعلام باكستانية، يوم الخميس، أن رئيس الوزراء السابق، عمران خان، أصيب خلال إطلاق نار استهدف أنصاره بينما كانوا يتوجهون إلى العاصمة إسلام آباد.

وأصيب عمران خان بينما كان يشارك في مسيرة ضخمة لأجل انتقاد سياسة الحكومة الحالية في باكستان، مما أدى إلى حالة من الفوضى بين الجموع.

وذكرت مصادر محلية أن عمران خان، أصيب في منطقة غوجران والا، فيما وردت تقارير غير مؤكدة عن إصابته في منطقة الرجل، لكن وضعه وٌُصف بـ"الآمن".

وأصيب أعضاء آخرون من حزب الإنصاف، خلال إطلاق النار على عمران خان، الذي كان قد غادر منصبه وسط توتر سياسي كبير.

وكان عمران في مسيرة حاشدة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، فيما أشار موقع "تايمز أوف إينديا" إلى أن الشخص المتورط في إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق جرى توقيفه، فيما تحدثت روايات أخرى عن تصفيته.

وفي ردود الفعل، سارع رئيس الوزراء الباكستاني، شهبار شريف، إلى إدانة محاولة اغتيال عمران خان، في مدينة وزير آباد بمنطقة البنجاب.