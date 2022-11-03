العالم اليوم - "أدنوك" توقع اتفاقيات مع 25 شركة بقيمة 9.5 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 02:18 مساءً - وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الخميس، اتفاقيات مع 25 شركة تصل قيمتها إلى 35 مليار درهم (ما يعادل 9.5 مليار دولار) لتحفيز الاستثمار في التصنيع المحلي لمنتجات أساسية وذلك لدعم التنويع الصناعي والبنية التحتية الصناعية في دولة الإمارات.

وقالت "أدنوك" في بيان، إن الاتفاقيات تهدف إلى قيام الموردين بتصنيع 21 منتجا في الإمارات، بما يدعم تنفيذ استراتجيتها 2023 للنمو الذكي، وسعيها لترسيخ مكانتها ضمن منتجي الطاقة الأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون.

ومن الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع "أدنوك" كل من: "سيمنس"، و"هاليبرتون"، و"سيليروس أف تي"، و"إيمرسون"، و"بروتون أر آند دي"، و"شنايد إليكتريك".

ومن ضمن المنتجات التي من الممكن تصنيعها محليا، حاويات الضغط، وضواغط، ومقاييس فحص خطوط الأنابيب، وصمامات متخصصة، ومضخات صناعية، وأنظمة استشعار الغازات والحرائق. كما يمكن أن تغطي الاتفاقيات أيضا استثمارات في الآلات ومعدات الهندسة العكسية ومعدات الاختبار غير المدمرة.

وجاء توقيع هذه الاتفاقيات، خلال "ملتقى أدنوك السنوي السادس لشركاء الأعمال، الذي أقيم ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)

وكانت "أدنوك" أعلنت مطلع العام الجاري خلال مشاركتها في منتدى "اصنع في الإمارات"، عن خطة لشراء منتجات يمكن تصنيعها محليا بقيمة 70 مليار درهم.

وتسعى الإمارات إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم، إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وأطلقت في هذا الصدد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار).