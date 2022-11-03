ولي العهد يلتقي الرئيس العراقي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 3 نوفمبر 2022 02:05 مساءً - دوت الخليج :- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، على هامش أعمال القمة العربية بدورتها العادية الحادية والثلاثين.

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