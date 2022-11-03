ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة الفلبين إلى 150 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكر المجلس - حسبما أوردت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، اليوم الخميس - أنه لا يزال هناك 36 شخصا على الأقل فى عداد المفقودين، مشيرا إلى إصابة 128 شخصا آخرين جراء العاصفة القوية.

وأوضح المجلس الفلبينى، أن أكثر من 3.96 مليون شخص تضرروا جراء العاصفة، حيث فر عشرات الآلاف إلى مراكز الإجلاء المؤقتة، وتضرر 15 ألفا و162 منزلا، كما تسببت العاصفة فى خسائر ضخمة بالمحاصيل والأراضى الزراعية ومزارع الأسماك تقدر بـ2.74 مليار بيسو فلبينى، وأضرت بحوالى 75 ألف مزرعة ومزرعة سمكية وأكثر من 82 ألف هكتار من الأراضى الزراعية.