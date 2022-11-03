النفط يتراجع بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - تراجعت من جديد أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف حول الطلب بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية، الأمر الذى أدى إلى صعود الدولار وزيادة المخاوف من الركود العالمى الذى سيضر بالطلب على الوقود.





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" انخفض خام برنت 85 سنتاً أو 0.9% إلى 95.30 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.01 دولار أو 1.1% إلى 88.99 دولار للبرميل. يشار إلى أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى" كان قد قرر أمس الأربعاء، رفع معدل الفائدة الرئيسى بمقدار 75 نقطة أساس ليتراوح بين 3.75 و4 فى % لكبح الضغوط التضخمية التى يتعرض لها اقتصاد الولايات المتحدة.

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