روسيا: إعداد أوكرانيا «قنبلة قذرة» خطير ويهدد بكارثة عالمية

جدة - نرمين السيد - وقال باتروشيف - "نعرب عن قلقنا الشديد إزاء هذا الوضع الخطير الواضح الذى يهدد بالتحول إلى كارثة عالمية، إذا لم يتم إيقافه، ووفقا للبيانات المتاحة، تعمل أوكرانيا على إنشاء شحنة نووية قذرة، ونعتقد بأن هذه العملية لا تتم بدون مشاركة رعاة غربيين، وفى هذا الصدد، نعرب عن قلقنا الشديد حيال ذلك بوضوح".

وأوضح سكرتير مجلس الأمن الروسى، أن الدول الغربية تكثف باستمرار أدواتها لدعم المعارضة غير النظامية والتحريض على الانفصالية وتصعيد النزاعات فى الدول الأخرى.

وتابع: أن "الدول الغربية تعمل باستمرار على تكثيف المجموعة الكاملة من الأدوات الهجينة المتاحة التى تهدف إلى فرض القيم الليبرالية، وتمويل المعارضة غير النظامية، وإثارة الصراع بين الأعراق والمشاعر الانفصالية، وتصعيد النزاعات الطائفية والعرقية وتنفيذ سيناريوهات الثورات الملونة".

من جانبه، أكد النائب الأول للمندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، أن بلاده ستواصل نشاطها لإثبات انتهاك واشنطن وكييف لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.

وقال بوليانسكي، "إن بلاده أعربت عن خيبة أملها الشديدة لأن المجلس فشل اليوم فى تفعيل الآلية المنصوص عليها فى المادة 6 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - أوائل مارس الماضى - أنها اكتشفت وثائق فى أوكرانيا تعود تاريخها إلى السادس من مارس 2005، تؤكد مشاركة "البنتاجون" فى تمويل المشاريع البيولوجية العسكرية، بمبالغ تصل إلى 32 مليون دولار، وذلك فى مختبرات بكييف وأوديسا ولفوف وخاركوف.