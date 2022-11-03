عاجل- لافروف: ملتزمون باتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأردنى اليوم الخميس: "نرحب بنتائج القمة العربية فى الجزائر. ونشهد تطابقا فى وجهات النظر بشأن نتائجها".

وأضاف لافروف، أن بلاده ملتزمه باتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرا إلى أن أوكرانيا استخدمت ممرات الحبوب بالبحر الأسود فى أغراض عسكرية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت روسيا قد أعلنت أمس الأربعاء، استئناف العمل باتفاقية نقل الحبوب والتى تمت بوساطة الأمم المتحدة والتى تسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وسط أزمة غذاء عالمية.

يشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت منذ عدة أيام، انسحابها من مبادرة حبوب البحر الأسود، مبررة قرارها بهجوم استهدف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود فى خليج سيفاستوبول، واتهمت روسيا أوكرانيا والمملكة المتحدة بتنفيذ الهجوم.