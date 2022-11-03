استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال غرب القدس

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، كان المواطن ريان، قد أصيب فجر اليوم الخميس، برصاصة فى القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلى، عقب اقتحامها البلدة.
يذكر أن الشهيد ريان أب لسبعة أبناء.
وداوود ريان هو الشهيد الثانى من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة، حيث استشهد امس الأربعاء المواطن حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكرى مقام على مدخل قرية بيت عور، غرب مدينة رام الله.
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