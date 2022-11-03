العالم اليوم - تصريحات باول تحبط آمال مستثمري الذهب وتهبط بالأسعار

انتم الان تتابعون خبر تصريحات باول تحبط آمال مستثمري الذهب وتهبط بالأسعار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 01:20 مساءً - تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين الخميس مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما بددت التصريحات المتشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الآمال حول تخفيف سياسة التشديد النقدي اعتبارا من ديسمبر.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1626.17 دولار للأونصة بحلول 0901 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1628.30 دولار للأونصة.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأربعاء.

وارتفع الذهب 1.3 بالمئة بعد إصدار بيان بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل أن ينهي الجلسة على انخفاض 0.8 بالمئة بفعل تصريحات باول.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الأصول التي لا تدر عائدا وإلى ارتفاع الدولار.

وزاد الدولار 1.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 19.10 للأوقية، وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 917.62 دولار، وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1840.99 دولار.