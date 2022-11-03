العالم اليوم - الدولار يرتفع مع إشارة الفيدرالي إلى الاستمرار برفع الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 01:20 مساءً - ارتفع الدولار الأميركي، الخميس، مدعوما بالارتفاع الحاد في عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن معدلات الفائدة من المرجح أن تصل إلى ذروة أعلى من توقعات المستثمرين الحالية، بينما انخفض الجنيه الإسترليني قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

ورفع الفيدرالي، الأربعاء، معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75 بالمئة إلى 4.0 بالمئة، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتراجع الدولار في البداية على أثر تلميحات في بيان المجلس بزيادات أقل في المستقبل، لكنه عاد للصعود بعد أن قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن المعركة ضد التضخم ستتطلب زيادة تكاليف الاقتراض.

وقضت تصريحات باول على أي آمال في تحول الفيدرالي الأميركي قريبا إلى سياسة أقل تشددا، ودفعت الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو الذي سجل 0.9810 دولار.

تحركات الأسعار

وسجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الأكثر حساسية للتغيرات في توقعات معدلات الفائدة، أحدث ارتفاع بواقع 11 نقطة أساس عند 4.68 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 بالمئة خلال اليوم إلى 112.70، في أعلى زيادة خلال أسبوع.

وفي غضون ذلك، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.13325 دولار، لكنه تراجع 0.1 بالمئة فقط أمام اليورو إلى 86.22 بنس لليورو قبل اجتماع بنك إنجلترا الذي يتوقع أن يرفع خلاله معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ عام 1989.

ويرى المحللون أن بنك إنجلترا ليس في نفس موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نظرا للتباطؤ في الاقتصاد والارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض الحكومية البريطانية منذ الصيف.

وتراجع الين الياباني 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 148.18 للدولار، فيما يواصل المتعاملون ترقب أي تدخل رسمي إضافي لدعم العملة المضطربة.