العالم اليوم - "أجيليتي" تستثمر 163 مليون دولار لبناء مجمع لوجستي بالسعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 01:20 مساءً - أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية الخميس أنها وقعت اتفاقية مع الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية لبناء مجمع لوجستي وصفته "بالضخم" وأنها ستستثمر 611 مليون ريال (162.61 مليون دولار) في بناء المجمع.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن المجمع سيكون لأغراض التخزين والتوزيع، وتبلغ مساحته 577 ألف متر مربع ويقع بالقرب من جدة، مبينة أن حقوق التشغيل تبلغ 25 عاما.

وأضاف البيان أن أجيليتي ستباشر بالأعمال الإنشائية في الربع الأول من 2023، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المجمع في الربع الأول من 2025 "وسينعكس الإنفاق الرأسمالي على البيانات المالية للشركة خلال فترة البناء وهي عامين، أما العائد فلا يمكن تحديده في الوقت الحالي".

تأسست "أجيليتي" عام 1979 وتعمل في مجال تجهيز، وإقامة، وإدارة، وتأجير المخازن بجميع أشكالها، وتخزين البضائع داخل المناطق الجمركية أو خارجها إلى جانب عمليات الشحن ونقل البضائع، وهي واحدة من أكبر مزودي الخدمات اللوجستية في العالم، بحسب موقعها الإلكتروني.