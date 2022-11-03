العالم اليوم - احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 33.4 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - قال البنك المركزي المصري الخميس إن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 33.411 مليار دولار في أكتوبر من 33.198 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة حوالي 213 مليون دولار.

ويستهدف البنك المركزي مضاعفة احتياطياته من النقد الأجنبي على مدى السنوات الأربع المقبلة، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ المركزي، حسن عبدالله.

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات، وذلك ضمن حزمة تمويل خارجي بقيمة 9 مليارات دولار، تتضمن تمويلات من مؤسسات ودول خارجية.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، واعتماد المركزي لسعر صرف مرن، وهو ما أدى لانخفاض الجنيه إلى مستويات تزيد على 24 جنيها للدولار، وهو أدنى مستوى في تاريخه.