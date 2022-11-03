ولي العهد يلتقي السيسي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 3 نوفمبر 2022 12:09 مساءً - دوت الخليج :- التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، الأربعاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش مشاركة سموه في القمة العربية بالجزائر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه جلالة الملك عبد الله بن الحسين، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، خاصةً في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
من جانبه؛ نقل سمو ولي العهد إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحيات أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، ومشيداً في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.
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