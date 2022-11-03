ماليزيا تواجه موجة جديدة من «كورونا»

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمال الدين- حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية- أنه يجب على الجمهور أن يظل يقظا، وأن يلتزم بطريقة الاختبار والإبلاغ والعزل فى حالة الإصابة بالفيروس التاجي، موضحا أن عقار باكسلوفيد سيعطى للمرضى المعرضين لمخاطر عالية فقط.

وكتب جمال الدين على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ما يقرب من 4 آلاف حالة اليوم، منها حوالى 96% تنتمى إلى الفئتين 1 و2. نحن نشهد موجة من العدوى. سواء كانت الموجة كبيرة أم صغيرة فهى تعتمد على أفعالنا".

وكان وزير الصحة الماليزى، قد صرح فى أواخر شهر أكتوبر الماضي، بأن إصابات فيروس كورونا من المتوقع أن ترتفع خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب المتغير XBB إلى ما بين 3 إلى 5 آلاف حالة.

وذكر الجمهور بتوخى الحذر خاصة مع دخول البلاد فترة حملة الانتخابات العامة الخامسة عشرة، كما نصح الوزير موظفى الخطوط الأمامية للحصول على جرعة ثانية من اللقاح المعزز.