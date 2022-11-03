سول: صاروخ كوريا الشمالية فشل فى التحليق بشكل طبيعى

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه "صاروخ باليستى" عابر للقارات من طراز هواسونج-17، يُعتقد أنه قد انتهى بالفشل، حيث فشل فى التحليق بشكل طبيعى.





وذكر بيان للهيئة- أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ الباليستى العابر للقارات نحو البحر الشرقى فى غضون الساعة 7:40 صباح اليوم فى منطقة سونان فى بيونج يانج وحلق الصاروخ مسافة 760 كيلومترا وبلغت ذروة ارتفاعه 1.920 كيلومترا بسرعة قصوى 15 ماخ. وأفادت بأنه من المفترض أن الصاروخ ذى المراحل الثلاث نجح فى فصل الصاروخ فى المرحلتين، لكنه فشل بعد ذلك فى التحليق بشكل طبيعى وسقط فى البحر الشرقى حيث لم يكن الرأس الحربى قادرا على السرعة بشكل صحيح بسبب ضعف قوة الدفع أثناء التحليق. وأضافت أن الشمال أطلق صاروخين باليستيين قصيرى المدى نحو البحر الشرقى من منطقة كيتشون بإقليم يونجان الجنوبي، شمال بيونج يانج فى غضون الساعة 8:39 صباحا، وطار الصاروخان نحو 330 كيلومترا على ارتفاع 70 كيلومترا بسرعة 5 ماخ. يشار إلى أن كوريا الشمالية تستعرض قوتها النارية احتجاجا على التدريبات الجوية المشتركة عاصفة اليقظة "فيجيلانت ستورم" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بمشاركة حوالى 240 طائرة بما فى ذلك طائرات الشبح المتقدمة عبر سماء شبه الجزيرة الكورية، حيث انطلقت التدريبات يوم الإثنين وتستمر 5 أيام.

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