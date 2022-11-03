العالم اليوم - مغادرة ست سفن شحن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 11:18 صباحاً - غادرت ست سفن شحن محملة بالحبوب الموانئ الأوكراني الخميس، بعد يوم من عودة روسيا إلى اتفاق يتيح تصديرها عبر البحر الأسود، على ما أعلن وزير الدفاع التركي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله: "بعد إعادة العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، غادرت ست سفن شحن الموانئ الأوكرانية". وفي خلفيات الخبر، وفقا لتسلسل الأحداث الزمني منذ توقيع الاتفاق يوليو الماضي حتى اليوم: وقعت روسيا وأوكرانيا، يوليو الماضي، اتفاقا تم التوصل إليه بالتعاون مع تركيا والأمم المتحدة، لتصدير الحبوب والأسمدة العالقة في الموانئ الأوكرانية.

صنف الاتفاق حينها بأنه أول نجاح دبلوماسي يحققه الطرفان عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

تبادل الطرفان خلال الأشهر الماضية اتهامات بعرقلة تنفيذ الاتفاق ما رفع المخاوف من استفحال أزمة الجوع والغذاء التي تهدد العالم. الهجوم على سيفاستوبول مع نهاية الشهر الفائت أعلنت روسيا تعرض ميناء سيفاستوبول الاستراتيجي، إلى هجوم بطائرات مسيرة، قالت موسكو أنه استهدفت سفن تتبع لاتفاق الحبوب الموقع مع أوكرانيا.

أرسلت روسيا، بعد الهجوم، خطابا للأمين العام للأمم المتحدة تخبره بالانسحاب رسميا من اتفاق تصدير الحبوب.

تدخلت تركيا لإحياء الاتفاق مجددا، وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أمس، أن حركة السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية استؤنفت الأربعاء، بعد اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع التركي والروسي. ماذا قال بوتين؟ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن بلاده تحتفظ بحق الانسحاب مجددا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، في حال انتهكت أوكرانيا الضمانات التي قدمتها.

وبحسب بوتين طالبت موسكو تأكيدات وضمانات من الجانب الأوكراني بأنه لن يحدث شيء مثل هجوم سيفاستوبول مرة أخرى، وأن الممرات الإنسانية لن تستخدم عسكريا.

وزارة الدفاع الروسية تلقت معلومات من الجانب التركي بأن أوكرانيا أعطت مثل هذه التأكيدات.

بعد تلقي الضمانات الأوكرانية أوعز بوتين من أجل استئناف مشاركة روسيا في الاتفاق.

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