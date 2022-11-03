العالم اليوم - ماريا زخاروفا.. تشيد بالإفطار الأردني "اللذيذ"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 11:18 صباحاً - المعروف عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، انتقاداتها اللاذعة للمسؤولين الغربيين، خصوصا فيما يتعلق بتناولها للشأن الغربي وموقف من روسيا.

غير أن لماريا زخاروفا جانبا آخر أظهرته خلال مرافقتها لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للأردن. فقد نشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية صورة على حسابها على تلغرام تشيد من خلالها بالإفطار الأردني اللذيذ. ووصفت زخاروفا وجبة الإفطار بدقة، حيث تحدثت عن "ألوانه الشهية".

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