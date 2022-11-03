واشنطن: سنحاول وقف تسليم الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا

وقال برايس: "مثلما نستغل كل فرصة، وسنستغل كل فرصة، لمواجهة عمليات نقل الأسلحة إلى روسيا، سنفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بنقل الأسلحة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى روسيا. هناك آليات عقوبات قائمة، سننظر فى أمور إضافية".
وبحسب زعم السلطات الأمريكية، تخفى كوريا الشمالية ذخيرة موجهة لروسيا على أنها شحنات إلى دول فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال برايس: "سنواصل استكشاف احتمالات تحميل كوريا الشمالية المسؤولية ليس فقط عن أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية، ولكن أيضا عن استمرار شحنات الأسلحة الروسية".
وأضاف: "نعتقد أن البلدان فى جميع أنحاء العالم، وخاصة الدول التى لديها نفوذ على النظام فى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التى لا تملكها الولايات المتحدة، وجميع الدول المسؤولة، وبالطبع الأعضاء الدائمون فى مجلس الأمن الدولى، يجب أن تطبق العقوبات بشكل كامل بالإجماع من قبل مجلس الأمن".
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